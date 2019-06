Hierdoor zijn sommige medicijnen zo duur

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de zorguitgaven in Nederland voor het eerst de grens van 100 miljard bereikt hebben. Onderdeel daarvan zijn de kosten van medicijnen. Ze zijn er in heel dure maar ook in heel goedkope varianten.

Hoe komt het toch dat je de ene pil koopt voor een prikkie en de ander voor een fortuin? We leggen het je uit in deze video: