Wapens leveren aan Saudi-Arabië volgens Britse rechter onwettig

Groot-Brittannië heeft de wet overtreden door wapens te leveren aan Saudi-Arabië, die het land gebruikte in de oorlog in Jemen met burgerdoden tot gevolg.

Dat heeft een Brits gerechtshof bepaald in een zaak die was aangespannen door een actiegroep tegen wapenhandel (CAAT). De Britse regering gaat in beroep, maar heeft wel aangeven dat er voorlopig geen nieuwe vergunningen voor wapens aan Saudi-Arabië worden afgegeven.

Volgens Arabiste en juriste Laila al-Zwaini is de uitspraak van het Britse hof een belangrijke stap: "Het is voor het eerst dat er een uitspraak wordt gedaan in zo'n belangrijk land. De rechter heeft bepaald dat dit niet alleen ingaat tegen het humanitair recht, maar ook tegen het Britse recht. Dit kan echt een gamechanger zijn."

Europese trend

Groot Brittannië is na de Verenigde Staten de belangrijkste leverancier van wapens aan Saudi-Arabië. "Zonder Britse wapens is Saudi-Arabië echt gehandicapt. Bovendien ligt Saudi-Arabië internationaal opnieuw onder vuur door het VN-rapport over Khashoggi, dus dit is echt een klap in het gezicht", zegt Laila al-Zwaini.

Ze ziet een Europese trend ontstaan. Zo zijn er soortgelijke rechtszaken aangespannen in Frankrijk, Italië en België. De Raad van State in België vernietigde afgelopen week een aantal vergunningen die de Waalse regering aan wapenfabrikanten had gegeven voor de levering van wapens aan Saudi-Arabië.