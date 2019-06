Duitse burgemeesters met de dood bedreigd

De burgemeesters van Keulen en het West-Duitse stadje Altena hebben een dreigmail gekregen na de moord op de politicus Walter Lübcke. Dat melden Duitse media. Beide bestuurders zijn al eerder fysiek aangevallen. De Duitse justitie zoekt uit of er meer dreigementen zijn verstuurd en of het iets te maken heeft met een eerdere reeks dreigbrieven, die werden verstuurd in maart.

De Keulse burgemeester Henriette Reker werd in 2015 in haar nek gestoken door een man die later verklaarde dat haar vluchtelingenbeleid de aanleiding was. Ze overleefde de aanslag maar net.

Na de moord op Lübcke twitterde Reker dat de moord duidelijk maakt dat "de vijanden van een open samenleving tot alles bereid zijn". Ze voegde daaraan toe: "We moeten waakzaam zijn, maar niet angstig."