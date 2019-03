Ruim honderd dreigbrieven en bommeldingen in Duitsland

Sinds enkele weken zijn er in Duitsland meer dan honderd dreigbrieven verstuurd aan politici, openbare instellingen en andere publieke figuren. Ze werden ondertekend door het 'Nationaal Socialistisch Offensief', 'NSU2' en 'Wehrmacht'. Het gaat volgens de NDR en de Süddeutscher Zeitung om rechts-extremistische groeperingen.

De slachtoffers worden in de mails persoonlijk aangesproken. Een van de slachtoffers is de zangeres Helene Fischer, die optrad na de onlusten in Chemnitz tijdens een concert tegen xenofobie.

Er waren ook bommeldingen bij. Zo werden eerder deze week het belastingkantoor in Gelsenkirchen en het hoofdstation in Luebeck ontruimd na een bommelding. Explosieven werden niet gevonden.

Ondanks het ontbreken van explosieven nemen de Duitse autoriteiten de bedreigingen zeer serieus.