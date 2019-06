Hunt neemt het op tegen Johnson in strijd om Brits premierschap

Jeremy Hunt gaat tegen Boris Johnson strijden om het premierschap van Groot-Brittannië. De twee zullen uitmaken wie de nieuwe leider wordt van de Conservatieve Partij en daarmee automatisch premier May opvolgt.

Vandaag viel Sajid Javid na de vierde stemronde in de Lagerhuisfractie af als kandidaat-partijleider. De minister van Binnenlandse Zaken kreeg 34 stemmen, waarmee milieuminister Michael Gove, Hunt (Buitenlandse Zaken) en oud-minister Johnson overbleven.

Twee stemmen verschil

Johnson kreeg in elke ronde met afstand de meeste stemmen, waardoor het feitelijk tussen Gove en Hunt ging. De twee zaten in elke stemronde dicht bij elkaar.

Uiteindelijk kozen twee conservatieve Lagerhuisleden meer voor Hunt: 77 tegenover 75 stemmen. Gove raakte eerder deze maand nog in opspraak omdat hij bekende dat hij cocaïne had gebruikt in zijn jongere jaren.

Zo'n 160.000 partijleden in het hele land mogen nu bepalen wie de opvolger wordt van May, die deze maand opstapte na een reeks mislukte pogingen om haar brexitdeal met de Europese Unie door het Lagerhuis te krijgen. De uitslag wordt eind volgende maand verwacht.

Pittige confrontaties

Johnson, oud-burgemeester van Londen en ex-minister van Buitenlandse Zaken, is de torenhoge favoriet vanwege zijn keiharde brexit-koers. Zo wil hij hoe dan ook dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de EU stapt, desnoods zonder deal met de Europese Unie.

Verder wil hij af van de Ierse 'backstop', die erin voorziet dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland, mochten de EU en de Britten er in de twee jaar durende overgangsfase niet uitkomen om definitieve afspraken te maken over de toekomstige handelsrelatie. Ook zal hij als premier weigeren de brexit-rekening van meer dan 40 miljard euro te betalen.

Correspondent Tim de Wit verwacht pittige confrontaties tussen de Britten en de EU met Johnson aan het roer. "De vraag is of er dan nog een deal komt, want de EU zegt dat ze al lang genoeg hebben onderhandeld en dat wat er ligt het eindresultaat is", aldus De Wit.