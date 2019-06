Boris Johnson: ik zal brexit-rekening niet betalen

Boris Johnson heeft in zijn campagne om May op te volgen gezegd dat hij als premier een streep zal zetten door de brexit-rekening van meer dan 40 miljard euro. Johnson zegt tegen de Sunday Times dat hij zal weigeren dat bedrag aan de EU te betalen, zoals overeengekomen is tussen premier May en de EU in het brexit-akkoord.

Hij noemt het buitengewoon dat de Britse onderhandelaars er akkoord mee zijn gegaan terwijl veel details van het brexit-akkoord nog moeten worden uitgewerkt.

Ook de Ierse backstop wil Johnson schrappen. Die voorziet erin dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland mochten de EU en de Britten er in de twee jaar durende overgangsfase niet uitkomen om definitieve afspraken te maken over de toekomstige handelsrelatie. Voor Johnson en andere brexiteers is die backstop een potentiële nachtmerrie omdat Verenigd Koninkrijk dan voorlopig ook in de douane-unie blijft, waardoor het geen eigen handelsdeals kan sluiten.

Johnson zegt dat de grenskwestie pas op tafel moet komen als er een definitieve brexit-deal is. Verder wil hij eind oktober hoe dan ook uit de EU stappen, met of zonder akkoord.

Cocaïne

Een andere kanshebber om May als partijleider en premier op te volgen, Michael Gove, is onder vuur komen te liggen vanwege cocaïnegebruik in zijn jongere jaren. Gisteren erkende hij dat hij eind jaren 90, toen Gove werkte als journalist, cocaïne heeft gebruikt. Dat is pikant omdat hij in die tijd een stuk schreef in The Times waarin hij yuppen bekritiseerde voor het gebruik van drugs. Het levert Gove felle kritiek op en beschuldigingen dat hij hypocriet is.

Gove heeft vandaag een aantal van zijn economische plannen ontvouwd. Hij wil onder meer de btw afschaffen en een simpelere, veel lagere belasting invoeren.