Drone levert pakketje af in gevangenis Curaçao, justitie in verlegenheid

Minister van Justitie Quincy Girigorie laat weten op de hoogte te zijn van de video. Een onderzoek is inmiddels gestart. Onduidelijk is wanneer de video is gemaakt.

De gevangenisdirectie zegt dat er wekelijks drones worden onderschept die proberen pakketjes de gevangenis in te krijgen. Meestal zitten daar drugs in, maar vaak ook mobiele telefoons en sterke drank.

Maatregelen

Girigorie kondigde eerder al aan dat er een anti-dronesysteem is aangeschaft, maar dat dit nog niet is geïnstalleerd. Een deel van de apparatuur is ook nog niet binnen, laat hij nu weten.

De gevangenis is een hoofdpijndossier binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Ook met Nederlandse steun is het de afgelopen jaren niet gelukt orde en veiligheid in de SDKK-gevangenis te verbeteren. Er zijn regelmatig geweldsincidenten, waarbij ook doden vallen. Ook vinden er geregeld uitbraken plaats.

Geweldsinstructie

Vorige week kwam het nog tot een gewelddadig treffen tussen gedetineerde Venezolaanse vluchtelingen en bewaarders. Daarbij werd met rubberkogels geschoten. Bewakers zeggen geen goede geweldsinstructie te hebben en dreigden het werk neer te leggen.

De Raad voor de Rechtshandhaving concludeerde twee jaar geleden dat de omgang met gedetineerden, de maatschappelijke reïntegratie en de interne veiligheid van het SDKK onvoldoende zijn geborgd.