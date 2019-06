Auto rijdt 229 km/u op de A2 bij Breukelen

De politie heeft op de A2 ter hoogte van Breukelen een auto betrapt op het rijden met een snelheid van 229 kilometer per uur.

Gisternacht stonden agenten te controleren bij werkzaamheden aan de snelweg en zagen de auto voorbij flitsen, zegt RTV Utrecht. De auto scheurde in de tegengestelde richting, daarom kon de politie door de vangrail de achtervolging niet inzetten. Hoewel de snelheid van de wagen is gemeten, maar het kenteken heeft de politie niet achterhaald. De chauffeur is dus niet aangehouden.

Uit eerdere zaken blijkt dat de officier van justitie bij dergelijke snelheidsovertredingen een inhouding van het rijbewijs kan eisen van twee tot acht maanden. Deze maand reed een man op de A4 met 250 kilometer per uur over de snelweg.