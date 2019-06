Snelheidsduivel rijdt met 250 kilometer per uur over de A4

De Amsterdamse politie heeft vannacht een automobilist betrapt die met 250 kilometer per uur over de A4 onderweg was. Op het stukje snelweg waar de snelheidsduivel reed - tussen Amsterdam en Schiphol - geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

Een motoragent wist de snelheidsduivel na een korte achtervolging ter hoogte van Schiphol aan de kant te zetten, meldt NH Nieuws. Het rijbewijs van de automobilist is in beslag genomen.

Het Openbaar Ministerie handelt de zaak nu verder af. De boete zal vermoedelijk rond de tweeduizend euro liggen. Daarnaast krijgt de man zijn rijbewijs voorlopig niet terug. Uit eerdere zaken blijkt dat de officier van justitie een inhouding van het rijbewijs kan eisen van twee tot acht maanden.