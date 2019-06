Vietnam laat lijk Ho Chi Minh opnieuw balsemen

Vietnam heeft de hulp van Russische experts ingeroepen om het lichaam van Ho Chi Minh opnieuw te balsemen. Het lichaam van de revolutionaire leider werd na zijn dood in 1969 in een Sovjet-achtig mausoleum in de hoofdstad Hanoi geplaatst.

"Oom Ho", zoals hij ook wel bekendstaat in Vietnam, geniet een bijna goddelijke status als de leider die het land de onafhankelijkheid bracht. Hij ligt in een donkere omgeving in een glazen kist.

Vietnam heeft nu een team ingesteld van buitenlandse en Vietnamese experts om de staat van het lichaam te beoordelen. Dat begint volgende maand aan zijn taak en moet plannen maken om het lijk op lange termijn goed te kunnen bewaren.

Het balsemen en tentoonstellen van overleden leiders is een traditie in socialistische en communistische landen. De bekendste is de Russische revolutionair Lenin, die sinds zijn dood in 1924 op het Rode Plein in Moskou is opgebaard.

Hij wilde niet gebalsemd worden

Na de dood van Ho Chi Minh riep Vietnam de hulp in van het 'Lenin Lab'. De Russen hielden decennialang de samenstelling van de unieke chemische vloeistof waarmee ze de doden behandelen geheim. Inmiddels hebben de Vietnamezen die kunst afgekeken, maar roepen ze toch geregeld de hulp in van Russische experts.

Overigens wilde Ho Chi Minh nooit gebalsemd worden. Hij wilde dat na zijn as na zijn crematie verspreid wou worden in het noorden en zuiden van Vietnam. De communistische leider was bang dat rondom hem een persoonlijkheidscultus zou ontstaan.

Dat is ook gebeurd. Inmiddels hebben meer dan 57 miljoen mensen zijn tombe bezocht, van wie 10 miljoen buitenlanders. Buitenlandse leiders leggen geregeld kransen bij zijn laatste rustplaats. Ook bezoeken ieder jaar veel Vietnamese schoolkinderen het mausoleum.