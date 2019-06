China: 'Westerse inmenging Hongkong moet stoppen'

Westerse krachten proberen de stabiliteit van Hongkong te ondermijnen, heeft de Chinese minister van Buitenlandse zaken Wang Yi gezegd tijdens een persconferentie samen met zijn Nederlandse collega Blok. Het is voor het eerst dat een hoge Chinese overheidsfunctionaris zich uitspreekt over de massale protesten in Hongkong tegen een omstreden uitleveringswet.

"Hongkong is onderdeel van China. De inmenging van westerse krachten moet stoppen", zei Wang, gevraagd naar de speciale status van de stad binnen China. Bij de overdracht van de Britse kroonkolonie Hongkong aan China in 1997 is afgesproken dat Hongkong in de eerste vijftig jaar haar vrijheden mocht behouden, door Peking betiteld als 'één land, twee systemen'.

Maar de vrees groeit dat China zijn greep op de stad steeds verder zal versterken. Onder meer Washington en Londen spraken recentelijk hun zorgen uit over de situatie in Hongkong.

Minister Blok zei tijdens de persontmoeting dat Nederland de situatie in Hongkong "met grote interesse" volgt, samen met de internationale gemeenschap. "Dat zullen we blijven doen."

Chinese invloed

In de laatste jaren gingen Hongkongers al vaker de straat op om zich sterk te maken voor hun rechten, maar zo grootschalig als in de afgelopen anderhalve week was het nog niet eerder. Ze vrezen dat de nieuwe wet, die het mogelijk moet maken Hongkongers aan China over te dragen als de autoriteiten op het Chinese vasteland daarom vragen, zal worden misbruikt om critici de mond te snoeren.

Onder druk van de demonstranten werd een stemming over de wet afgelopen week voor onbepaalde tijd uitgesteld. 'Wij steunen de Hongkongse overheid daarin', zei minister Wang daarover.

Oeigoeren

Wang liet zich ook uit over een andere kwestie waarover mensenrechtenorganisaties alarm hebben geslagen, de heropvoedingskampen in de westelijke provincie Xinjiang. Volgens onbevestigde schattingen worden daar meer dan een miljoen Oeigoeren, Kazakken en andere moslimminderheden vastgehouden. "Nodig en succesvol om terrorisme en extremisme de kop in te drukken", zei Wang ter verdediging van die maatregel van de overheid. "In de afgelopen jaren zijn er geen terroristische incidenten meer geweest. Een uiterst effectief experiment."

Minister Blok benadrukte dat Nederland grote waarde hecht aan mensenrechten en de vrijheid van religie. Zowel Xinjiang als de recente massaprotesten in Hongkong zijn daarom ook nu aan de orde gekomen, bevestigde hij. Blok maakte ook bekend dat premier Rutte opnieuw de Volksrepubliek zal bezoeken.