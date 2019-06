Arrestatie in zaak van omgekomen voetballer Sala

In Groot-Brittanniƫ is een 64-jarige man gearresteerd vanwege betrokkenheid bij de dood van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala. Hij wordt verdacht van doodslag.

Sala kwam in januari van dit jaar om het leven toen het vliegtuigje waarin hij zat boven Het Kanaal in de problemen kwam en in zee stortte. Een paar dagen later werd het toestel met het lichaam van de voetballer teruggevonden. De piloot David Ibbotson wordt nog steeds vermist.

Hoe de verdachte betrokken zou zijn bij de dood van Sala en Ibbotson is niet bekendgemaakt. Het enige dat de politie verder heeft laten weten, is dat hij uit de omgeving van North Yorkshire komt.

Nieuwe club

Emiliano Sala was op 21 januari op weg van Nantes in Frankrijk naar Cardiff in Wales, waar hij zou gaan voetballen bij Cardiff City. De Fransen verkochten de spits voor ongeveer 17 miljoen euro aan de club uit Wales.