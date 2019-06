Vraagbaak 'Lieve Mona' (87) overleden

Loek Kessels, bij het grote publiek beter bekend als Lieve Mona van het weekblad Story, is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Story. Kessels leed sinds 2017 aan darmkanker.

Ze kondigde haar dood vorige week zelf aan op Facebook. Ze schreef dat ze nog een week te leven had. "Als ik er niet meer ben, als ik ben waar het leven is verstild, weet dan dat een deel van mij je nooit verlaat", schreef Kessels.

Duizenden mensen betuigden in reacties hun steun aan Lieve Mona. Als de vraagbaak ontving ze volgens Story ruim 300.000 brieven. Ze schreef haar rubriek van 1974 tot begin 1999 en vanaf 2006. Ook had ze vanaf 2005 een soortgelijk programma bij de Limburgse radiozender L1. Brieven die ze niet in de rubriek kon meenemen, beantwoordde ze persoonlijk.

Story-hoofdredacteur Guido den Aantrekker schrijft op de site van het weekblad: "Loek is voor Story en haar lezers en lezeressen van onschatbare waarde geweest, maar als mens was ze dat voor iedereen. Als hoofdredacteur van het blad waarvan Loek een icoon werd, buig ik diep voor haar."