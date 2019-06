Lieve Mona (van de Story) kondigt naderende dood aan

Loek Kessels, beter bekend als vraagbaak 'Lieve Mona' uit het weekblad Story, heeft op Facebook haar naderende einde aangekondigd. Ze schrijft dat ze nog "misschien een week" te leven heeft, en neemt afscheid van haar lezers.

"Als ik er niet meer ben, als ik ben waar het leven is verstild, weet dan dat een deel van mij je nooit verlaat", schrijft Kessels (87) in haar afscheidsboodschap. Meer dan 25 jaar ging ze door het leven als Mona, de biechtmoeder van Story, schrijft 1Limburg.

Al die jaren beantwoordde ze naar eigen zeggen honderden brieven. Ze werd een instituut. Ook mensen die de Story nooit lazen, kenden Lieve Mona. Ze werkte er van 1974 tot begin 1999 en vanaf 2006. Ook had Kessels vanaf september 2005 geruime tijd een rubriek in het programma Het Balkon van Limburg bij de Limburgse radiozender L1.

Ook daar beantwoordde ze vragen en boog ze zich over relatieproblemen, gezondheidsklachten en andere zaken. In november 2017 onthulde Story dat Kessels darmkanker had.

'Niet zomaar in de lucht verdwijnen'

"De laatste dagen ben ik in een stroomversnelling, een maalstroom terechtgekomen die alles verandert. (...) Er zijn er geen opties meer", aldus haar bericht op Facebook.

"Geen leuk bericht Maar ik wil niet zomaar in de lucht verdwijnen zonder afscheid te nemen van al diegenen die me zo vaak een glimlach hebben bezorgd of een fijn gevoel van herkenning."