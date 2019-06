OM eist 20 jaar cel en tbs tegen Sjonny W. voor doodslag op drie vrouwen

Het Amsterdamse Openbaar Ministerie eist 20 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen Sjonny W. Volgens het OM is de 46-jarige verdachte verantwoordelijk voor de dood van drie vrouwen.

Het gaat om Sabrina Oosterbeek die sinds 2017 wordt vermist en om de 30-jarige Roemeense Mirela Mos en de 26-jarige Monique Roossien die zijn vermoord. Het OM legt W. doodslag ten laste met de maximale eis die daarbij hoort. Moord is volgens het OM niet te bewijzen.

W. ontkent alle betrokkenheid bij de vermissing en dood van de vrouwen. Maar volgens de officieren van justitie wijzen alle sporen in zijn richting en heeft hij geen geloofwaardig verweer.

Vuilniszakken

W. werd in juni 2017 opgepakt vanwege de verdwijning van Sabrina Oosterbeek, een paar maanden eerder. In het onderzoek naar W. kwamen twee andere zaken naar voren, waaronder die van Mirela Mos die in 2004 in Amsterdam werd vermoord. Op de vuilniszakken waarin haar in stukken gehakte lichaam werd gevonden, werden celmateriaal van W. gevonden.

Ook kon W. in verband worden gebracht met Monique Roossien. Deze vrouw werd in 2003 levenloos aangetroffen langs het IJmeer in Amsterdam. Haar lichaam vertoonde sporen van zware mishandeling.