Aantal woninginbraken in zeven jaar tijd meer dan gehalveerd

Het aantal inbraken in Nederlandse woningen is in zeven jaar tijd ruimschoots gehalveerd. Dat meldt de politie in het kader van de Europese dag tegen woninginbraken.

Vorig jaar werd bijna 43.000 keer ingebroken. In 2012 telde de politie nog zo'n 92.000 inbraken. Ondanks die afname is er volgens Sybren van der Velden, projectleider woninginbraak bij de politie, nog genoeg te winnen.

Zo werd de afgelopen twee jaar in meer dan honderd gemeenten, tegen de landelijke trend in, juist meer ingebroken. Dat concludeert het AD op basis van politiecijfers. In steden als Lelystad, Delft en Leeuwarden nam de inbraakkans zelfs met tientallen procenten toe.

Zomervakantie

Projectleider Van der Velden benadrukt dat met de juiste maatregelen de kans op een inbraak met 90 procent is te verkleinen. Bijvoorbeeld door goede sloten te plaatsen op ramen en deuren. Van der Velden: "En als je 's avonds nog de deur uitgaat; ramen dicht, lichtje aan en de deur op slot".

De Europese actiedag vindt bewust aan het begin van de zomer plaats, omdat de komende maanden veel mensen op vakantie gaan. "Gelegenheid voor inbrekers, dus", zegt Van der Velden.

Ook in december is het volgens hem verstandig om extra waakzaam te zijn. In die maand is het vroeg donker en zijn mensen weinig thuis vanwege de feestdagen.