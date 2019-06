TU Eindhoven neemt alleen vrouwen aan: 'Goed idee, je moet even doorschieten'

Rik Peels, docent aan de afdeling filosofie van de Vrije Universiteit in Amsterdam, is het helemaal niet eens met het plan van de TU Eindhoven. Hij is een van de onderzoekers die zich tegen de maatregel uitspreekt op social media. "Ik ben helemaal voor meer vrouwen op de universiteit, maar niet voor deze maatregel. Allereerst is het ontzettend betuttelend voor vrouwen: je wordt niet langer meer erkend louter op basis van je kwaliteiten, en veel vrouwen zitten daar helemaal niet op te wachten."

Daarnaast is het discriminerend voor mannen, zegt Peels. "Stel nou dat dit een once in a lifetime-kans is voor een man, de perfecte leerstoel, en hij kan de baan nu niet krijgen. Je zet onrecht niet recht door nog meer onrecht. Je hebt veel meer aan andere, constructieve maatregelen, die verkeerde onderliggende mechanismes aanpakken."

Maatregelen zoals de samenstelling van een sollicitatiecommissie veranderen, zegt Peels. "Zorg dat de helft uit vrouwen bestaat. Of externen. Dan neem je de bias ook weg. Of kun je het sollicitatietraject in een vroege fase anonimiseren."

Volgens TU-rector Baaijens hebben de 'kleinere' maatregelen, zoals twee vrouwen in de adviescommissie, eerder niet geholpen. Ook zegt hij dat de universiteit wel openstaat voor uitzonderingen: als er echt een geweldig mannelijk talent solliciteert, mag die wel op gesprek komen. Rector Baaijens: "We hebben een opt out-regeling voor uitzonderlijke talenten. Maar daarvoor is er wel speciale toestemming nodig van een groep mensen."