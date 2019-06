Huren in Berlijn vanaf 2020 vijf jaar bevroren

De huurprijzen in Berlijn mogen de komende vijf jaar niet stijgen, ook niet als een woning opnieuw in de verhuur gaat. Daarnaast wordt onderzocht of hoge huren verlaagd kunnen worden. Het Berlijnse stadsbestuur is het eens over plannen voor zo'n huurplafond. Het wil daarmee huurders beschermen tegen verdere prijsstijgingen.

De regels moeten volgend jaar gaan gelden, maar om te voorkomen dat huiseigenaren het komende half jaar nog snel de huren verhogen, wil het stadsbestuur de maatregel met terugwerkende kracht laten ingaan. De maatregel heeft effect op zo'n anderhalf miljoen woningen en twee miljoen Berlijners.

"Berlijn is een relatief goedkope stad om te wonen, maar de afgelopen tien jaar zijn de huren enorm gestegen", vertelt Duitsland-correspondent Judith van de Hulsbeek. "In sommige wijken zijn de huren in een jaar met 70 procent omhoog gegaan. Die stijging is zo hoog, juist omdat het ervoor zo extreem goedkoop was." In februari was de gemiddelde huurprijs in de stad voor het eerst meer dan tien euro per vierkante meter.