VN wil onderzoek naar dood Morsi in Egyptische rechtbank

Er moet een grondig en onafhankelijk onderzoek komen naar de dood van de Egyptische oud-president Morsi. Dat zegt de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Morsi zakte gisteren in een rechtszaal in Caïro in elkaar en overleed.

Een woordvoerder van de VN-functionaris roept op tot een snel en transparant onderzoek. Volgens hem zijn er zorgen over de omstandigheden waaronder Morsi sinds 2013 vastzit. "Het lijkt erop dat hij langdurig in isolement heeft gezeten. Het onderzoek moet duidelijk maken of de behandeling van Morsi een rol heeft gespeeld bij zijn dood."

De VN-mensenrechtencommissaris benadrukt dat landen, waaronder Egypte, verdragen hebben ondertekend waarin is vastgelegd dat ze "de zware plicht hebben om de levens te beschermen van iedereen die vastzit".

Morsi is vanochtend binnen een dag na zijn overlijden in Caïro begraven onder zware beveiliging. Alleen zijn familie en zijn advocaat mochten daarbij aanwezig zijn.

'Vreselijk maar voorspelbaar'

Eerder riep Amnesty International al op om de omstandigheden van Morsi's dood te onderzoeken. En volgens Human Rights Watch waren er al zorgen over de gezondheid van de oud-president. Bestuurder Sarah Whitson noemde zijn overlijden "vreselijk, maar volledig voorspelbaar".

Morsi werd in 2012 namens de islamitische Moslimbroederschap president van Egypte. Na een jaar zette het leger hem na massale protesten af.

In 2015 kreeg Morsi de doodstraf voor het verspreiden van staatsgeheimen, het organiseren van ontsnappingen uit gevangenissen en aanvallen op de politie. In hoger beroep werd geoordeeld dat het proces over moest, net als een andere rechtszaak tegen hem.