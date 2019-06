D66 en CDA willen richtlijn en toezichthouder voor overheids-algoritmes

"Uit die berichtgeving blijkt dat er een wildgroei aan algoritmes bij de overheid is", zegt D66-Kamerlid Kees Verhoeven. "Maar nergens wordt dat centraal bijgehouden."

Niet tegen algoritmes

Verhoeven en zijn collega-Kamerlid Harry van der Molen van het CDA dienen vandaag een motie in om het kabinet daar om te vragen. "We willen dat er een toezichthouder komt die soms kan zeggen: nee, hier is de kans op discriminatie te groot", aldus Verhoeven. "Ik ben niet tegen gebruik van algoritmes, maar die vraag wordt nu niet gesteld."

De richtlijn moet duidelijk maken in welke gevallen gebruik van algoritmes wel of niet gerechtvaardigd is. Of er een volledig nieuwe toezichthouder moet komen of dat bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens extra bevoegdheden krijgt, moet nog worden besloten.

Volgens CDA'er Van der Molen heeft de overheid de verantwoordelijkheid om open te zijn over zijn gebruik van algoritmes en die secuur in te zetten. De twee Kamerleden denken dat een meerderheid hun voorstel steunt.