Overheid gebruikt op grote schaal voorspellende algoritmes, 'risico op discriminatie'

Kwetsbare personen

Uit de stukken die de NOS ontving, blijkt niet altijd wat voor gegevens precies in een algoritme worden gestopt. Zo beschrijft de politie dat ze algoritmes gebruikt om 'kwetsbare personen' te identificeren. Dat kan gaan om slachtoffers van misdrijven of kindermisbruik, kinderen en jongvolwassen die een verhoogde kans lopen op recidive of verwarde personen.

"Doel is te voorkomen dat deze personen opnieuw in de rol van slachtoffer terecht komen, of juist afglijden of terugvallen in de criminaliteit", schrijft de politie.

Maar welke gegevens hiervoor precies worden gebruikt en welke personen precies worden onderzocht, is onduidelijk. De NOS heeft de politie een week de tijd gegeven om vragen hierover te beantwoorden, maar de politie slaagde er in die tijd niet in om de informatie boven water te krijgen.