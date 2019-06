Amsterdam sluit opvang overlastgevende asielzoekers

De gemeente Amsterdam sluit de locatie voor overlastgevende asielzoekers (EBTL) aan de Transformatorweg in Amsterdam-West. Het contract met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dat op 31 oktober afloopt, wordt niet verlengd. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Bij de opening in november 2017 is aan de buurt de "harde toezegging" gedaan dat de EBTL na twee jaar dicht zou gaan. Daar houdt het college aan vast.

Bij het besluit speelt ook mee dat de hoofdstad het complex voor een ander maatschappelijk doel wil gebruiken en dat er voor het toezicht extra politie-inzet nodig was. De gemeente vindt het tijd dat andere gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen. Een verzoek van het COA om de EBTL langer open te houden, is afgewezen.

Bewegingsvrijheid beperkt

Een EBTL is bestemd voor de tijdelijke opvang van asielzoekers die zich meerdere keren schuldig hebben gemaakt aan pesterijen, discriminatie, vernielingen, scheldpartijen of geweld. Hun bewegingsvrijheid is beperkt, zodat ze geen problemen veroorzaken bij bijvoorbeeld scholen en sportclubs in de buurt.

Ook Hoogeveen heeft een EBTL. Vorige week werden daar de gedragsregels aangescherpt, omdat er onder meer in het winkelcentrum problemen werden veroorzaakt.