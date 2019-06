Honderden duikers verbreken wereldrecord troep van oceaanbodem halen

In Florida hebben 633 duikers troep uit de oceaan gehaald. Met hun actie verbeterden ze het wereldrecord voor het schoonmaken van een stuk oceaanbodem.

De duikers gingen in groepjes bij Deerfield Beach in de buurt van Miami het water in. Ze kwamen met kilo's afval weer naar boven. Op het strand telde een in blazer en stropdas gestoken jurylid van het Guiness Book of World Records de deelnemers, die minstens een kwartier onder water moesten blijven.

Het vorige record was in 2015 in Egypte gevestigd. Toen maakten 614 duikers een deel van de Rode Zee schoon.