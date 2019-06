Nederlandse scheepvaart bezorgd over geweld in Perzische Golf

De Nederlandse scheepvaart maakt zich grote zorgen over de veiligheid in de Perzische Golf. Morgen overlegt de redersvereniging KVNR met het ministerie van Defensie over de escalerende situatie in de zee tussen Saudi-Arabië en Iran.

Directeur Annet Koster van de redersvereniging hoopt van het ministerie meer te horen over wat er afgelopen week is gebeurd, want er is vooralsnog niet veel meer bekend dan dat er twee tankers in de Golf van Oman zijn geraakt door explosieven. "Er gaan veel verhalen rond. De een heeft het over kleefmijnen, de ander heeft het over torpedo's of kogels. Iran krijgt de schuld, maar dat land ontkent weer. We weten niet wat er is gebeurd."

Speelbal in conflicten

De incidenten leiden tot veel ongerustheid in de internationale scheepvaart. "Je ziet dat er schepen zijn aangevallen en het mag gewoon niet zo zijn dat de commerciële zeevaart een speelbal wordt in geopolitieke conflicten. Er is vorige maand een incident geweest. Nu was er weer een incident, maar hoe lang kun je nog van incidenten spreken als ze elkaar in rap tempo opvolgen?"

De redersvereniging is benieuwd of Defensie en Buitenlandse Zaken met een advies voor de reders komen. De Noorse maritieme autoriteit heeft vandaag het advies aangescherpt en roept op om de Perzische Golf te mijden. "Dat is ook wel logisch. Een van hun schepen is daar getroffen."

Britse marine stuurt fregatten

Koster denkt niet dat Defensie morgen grote maatregelen aankondigt. "Ik verwacht niet meteen dat de Nederlandse overheid net als de Britten fregatten die kant op gaat sturen. Dat lijkt me op dit moment ook niet nodig."

Volgens Koster wordt er in de Perzische Golf ook niet veel gevaren door Nederlandse reders. "De Nederlandse vloot kent weinig tankers die ruwe olie vervoeren. Wel varen er Nederlandse schepen die materialen voor de olieproductie afleveren."

De bemanning van een van de olietankers die in brand stonden werd gered door een Nederlands schip dat onderweg was van Singapore naar Dubai. Ze hebben de 21 mensen aan boord genomen en overgezet op een Amerikaans fregat.