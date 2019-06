Ook Saudische kroonprins geeft Iran de schuld van aanval op olietankers

Na de Verenigde Staten en Groot-Brittannië wijst nu ook Saudi-Arabië naar Iran als dader van de vermoedelijke aanval op twee olietankers in de Golf van Oman. In een interview met een Saudische krant zegt kroonprins Mohammed bin Salman dat Iran de schepen heeft aangevallen. Hij wil dat de internationale gemeenschap hard optreedt tegen het land, dat de aartsvijand is van Saudi-Arabië.

Donderdag werden een Noors en een Japans schip vermoedelijk aangevallen op de drukbevaren scheepsroute vlak bij Iran. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Wel is op foto's van donderdag te zien dat boven het Noorse schip dikke zwarte rookwolken hangen. De VS zegt dat de Iraanse betrokkenheid blijkt uit videobeelden, Iran ontkent en spreekt van ongefundeerde claims.

De Saudische minister van Energie zei eerder op de dag ook al dat zijn land een snel en duidelijk antwoord verlangt op de aanvallen. Volgens hem zijn ze een bedreiging voor de wereldwijde energieleveranties, stabiliteit van de oliemarkt en het consumentenvertrouwen. Een vijfde van de mondiale olieproductie gaat door de Golf van Oman.