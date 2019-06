Minder eiken en meer vijanden moeten processierupsen-plaag indammen

"Het heeft ook wel een voordeel", lacht onderzoeker Silvia Hellingman. "Nadat ik die brandhaar in mijn oog had gekregen, kon ik veel beter putten bij golf. Ik heb een soort viziertje nu."

Het is een klein wonder dat Hellingman in al die jaren dat ze de eikenprocessierups bestudeert, nauwelijks ziek is geworden van de vele miljarden brandharen die inmiddels langs haar hoofd zijn gezweefd.

Als geen ander weet de entomoloog wat de brandharen van de rups kunnen veroorzaken: "Ik ken iemand die een dodelijke allergie heeft opgelopen." In het zoveelste jaar dat de eikenprocessierups een ware plaag is in Nederland, zegt ze waar het volgens haar op staat: "Nederland moet fundamenteel veranderen. Minder eiken, meer geld en meer natuurlijke vijanden. We hebben zelf een structuur gecreƫerd waarin de eikenprocessierups zijn gang kan gaan. Dat kun je de rups niet kwalijk nemen, maar daar gaan we nu de zure vruchten van plukken."