FNV en CNV stemmen met ruime meerderheid in met pensioenakkoord

De vakbonden FNV en CNV stemmen in met het pensioenakkoord, dat gesloten is met de werkgevers en het kabinet. Een zeer ruime meerderheid van de leden van beide bonden stemde voor, waarna het ledenparlement van de FNV en het bestuur van het CNV ook hun goedkeuring gaven.

Daarmee lijkt de weg vrij, na een impasse van ruim 9 jaar, om hervormingen van het pensioenstelsel door te voeren: een belangrijk succes voor het Nederlandse poldermodel van overleg tussen de organisaties van werkgevers en werknemers en de overheid.

Bij de FNV had het 105 leden tellende ledenparlement een doorslaggevende stem, na het online referendum onder de leden. De FNV-leden stemden met een meerderheid van 76 procent in met het akkoord, waarna het parlement met een meerderheid van 77 procent akkoord ging. De bond noemt de opkomst met 375.000 stemmen, ruim een derde van alle FNV-leden, hoog. Het is de hoogste opkomst bij een FNV-referendum ooit.

Voorzitter Busker van de FNV maakte de uitslag bekend en vertelde wat de gevolgen zijn van het akkoord: