Crisis bij daklozenopvang Amsterdam: opnamestop bij Leger des Heils

De daklozenopvang en woonbegeleiding in Amsterdam verkeert in een crisis. Door gebrek aan geld vanuit de gemeente loopt de doorstroom van nachtopvang naar eigen woningen vast. Voor nachtopvang gelden vrijwel overal wachttijden en het Leger des Heils in Amsterdam vangt zelfs helemaal geen nieuwe mensen op. Dit bevestigt de brancheorganisatie Federatie Opvang na berichtgeving in Het Parool.

Hoeveel mensen precies worden getroffen door dit probleem is moeilijk in te schatten. Amsterdam is de uitvalsbasis van "een paar duizend" van de ruim 30.000 geregistreerde daklozen in Nederland, zegt Rina Beers, woordvoerder bij de Federatie Opvang. "Wachtlijsten zijn eigenlijk in heel Nederland aan de orde van de dag, maar een echte opnamestop heb ik nog nooit meegemaakt in de 25 jaar dat ik in deze sector werk. Niet bij zo'n grote organisatie, en al helemaal niet bij het Leger des Heils."

De problemen in de hoofdstad zorgen voor een waterbedeffect. Beers heeft al uit "meerdere steden" bericht gekregen dat daar Amsterdamse daklozen aankloppen voor hulp. Maar ook in de rest van Nederland is volgens haar de rek eruit.

Miljoenentekort

Het Leger des Heils heeft de opnamestop noodgedwongen ingesteld om een miljoenentekort te voorkomen, schrijft Het Parool. Er komt simpelweg minder geld binnen van de gemeente, terwijl de vraag om hulp toeneemt. Door de opnamestop dreigen wekelijks tientallen daklozen geweigerd te worden. Mensen die via een landelijke regeling aankloppen bij het Leger des Heils krijgen wel hulp. Ook de crisisopvang voor gezinnen kent nog geen opnamestop.

Wie dakloos wordt in Amsterdam moet zich eerst inschrijven bij de gemeente om toegang te krijgen tot de nachtopvang. Daarna volgt een aanmelding bij een specifieke opvanglocatie, waarna iemand zo snel mogelijk moet doorstromen naar een begeleidwonentraject. Daar zit het werkelijke knelpunt, zegt Beers. Er zijn woningen beschikbaar gesteld vanuit de corporaties, maar er is vanuit de gemeente onvoldoende geld om begeleiders te betalen.

Doorstroom loopt spaak

De twee grootste opvangorganisaties in Amsterdam zijn het Leger des Heils en HVO-Querido, dat met vergelijkbare problemen zit. Bij HVO-Querido is twee weken geleden gekozen voor een stop op een deel van de begeleidwonentrajecten, blijkt uit navraag van Het Parool. Ook bij De Volksbond loopt de doorstroom spaak.

De gemeente erkent de problemen en is in gesprek met de instellingen voor een oplossing. Zorgwethouder Simone Kukenheim heeft de krant via een woordvoerder laten weten dat zij meer wil inzetten op individueel begeleid wonen en minder op 24-uursopvang. "Doordat de groei van individueel begeleid wonen snel gaat, en tegelijkertijd de afbouw van 24-uursopvang minder hard dan gepland, dreigen grote tekorten."