Fouten in de ondertiteling op Netflix: 'Het is echt een vak'

Ondertitelaars zien alle afleveringen al eerder dan de rest van Nederland en daar zit soms gevoelige informatie bij. Bij programma's zoals Wie is de Mol of Expeditie Robinson mag niet uitlekken wie de winnaar is. Bij programma's met gevoelige informatie werken de ondertitelaars in een afgesloten ruimte zodat ook collega's niet weten wat er gebeurt. In contracten met ondertitelaars staat bijna altijd ook een geheimhoudingsverklaring, niks mag uitlekken.

Alles wat ze zien, moeten ze dus voor zich houden. Ook voor hun vrienden. "We kijken met een groep altijd Expeditie Robinson en door het ondertitelen, wist ik al wie eruit vloog of wie de proef wint. Maar ja, ik wil dat natuurlijk niet verpesten voor mijn vrienden en hou dus netjes mijn mond."

Verbetering

In een reactie aan NRC laat Netflix weten dat het bedrijf zich ervan bewust is dat er een aantal dingen niet goed gaan met de ondertitels, en dat het steeds bezig is met verbetering. De streamingsdienst zegt ondertitelaars een eerlijk salaris te betalen, maar hoeveel dat dan is, dat wil de dienst niet zeggen.