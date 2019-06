'Het kalifaat had vrouwen nodig, dus richtte IS zich specifiek op hen'

IS richtte zich in zijn propaganda expliciet op vrouwen, in tegenstelling tot de terroristische organisaties die IS voorgingen. In een rapport van Europol staat dat de terreurorganisatie van mening was dat een goed functionerende staat niet opgericht kon worden zonder vrouwen.

De voornaamste rol van de gerekruteerde vrouwen in het kalifaat was die van vrouw en moeder van nieuwe strijders. Maar ze kregen ook vaak een functie als dokter, leraar, lid van de moraalpolitie en soms als strijder.

Het is volgens IS niet verplicht om deel te nemen aan de gewapende strijd, maar er waren wel degelijk vrouwen bij betrokken. Aan het eind van 2017 werd er zelfs wel een expliciet beroep gedaan op vrouwen om mee te vechten.

Genderneutrale propaganda

Er zijn ook voorbeelden van vrouwen die aanslagen pleegden of gearresteerd zijn omdat ze van plan waren om dat te doen. Hoewel het niet hun voornaamste rol is, kunnen zij wel vaker als terrorist ingezet worden als IS daar behoefte aan heeft, zegt de Europese onderzoeksorganisatie.

Europol keek in het onderzoek hoe vrouwen werden gerekruteerd van 2014 tot en met 2018. Daarin valt op dat de methode van IS grotendeels genderneutraal was. In de propaganda lag de focus op de ideeën, vrouwen en mannen werden op dezelfde manier aangesproken. Ook verspreidde IS propagandamateriaal waarin vrouwelijke jihadisten net zo geportretteerd werden als mannelijke.