Groot-Brittannië verbiedt reclames met stereotiepe rolverdeling

Onder schadelijke reclames vallen advertenties waarin een personage iets niet kan vanwege zijn of haar geslacht, zoals voor een baby zorgen of inparkeren. Of reclames over jonge moeders waarin hun uiterlijk of het uiterlijk van hun huis belangrijker worden geacht dan hun emotionele welbevinden. En advertenties waarin een man belachelijk wordt gemaakt, omdat hij iets doet wat gezien wordt als 'vrouwelijk'.

Reclamebureaus krijgen zes maanden de tijd om zich voor te bereiden op het verbod. Eind dit jaar gaan de nieuwe regels in. Vanaf dat moment zullen omstreden reclames per geval bekeken worden.