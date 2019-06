Misstanden bij Brabantse aspergeteler: zeven dagen per week werken

23 arbeidsmigranten die werken bij een aspergekweker in Zuidoost-Brabant hebben te maken met 'grove misstanden', zegt de Inspectie SZW na een controle. De medewerkers worden volgens de voormalige Arbeidsinspectie onderbetaald en moeten veel te lange werkdagen maken.

De Inspectie kwam de kweker op het spoor na signalen vanuit de gemeente. Wie de kweker is is niet bekendgemaakt, en ook niet welke gemeente aan de bel heeft getrokken.

De arbeidsmigranten werken naar eigen zeggen zeven dagen per week en vaak twaalf uur per dag. "Dat mag echt niet", zegt een woordvoerder van de Inspectie SZW tegen Omroep Brabant. Daarnaast worden de medewerkers slecht betaald. Voor het steken van een kilo asperges ontvangen ze 55 cent. "Deze manier van betalen, stukloon, is verboden."

Geen elektriciteit

De huisvesting van de migranten is ook niet goed geregeld. Ze wonen in caravans die niet zijn aangesloten op elektriciteit. Er zijn op het terrein maar twee douches. Ook kan je er amper koken en is er geen koelkast aanwezig. "Deze situatie is heel naar", aldus de Inspectie. "De gemeente waar deze kweker onder valt gaat ervoor zorgen dat de ondernemer stopt met deze vorm van huisvesting."

De ondernemer kan een boete verwachten voor het overtreden van de regels.