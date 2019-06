Verdachte uit Meppel aangehouden voor moord uit 2010

De politie heeft vanmorgen een 42-jarige man uit Meppel aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Halil Erol uit Steenwijk. Erol verdween in februari 2010. Er werden later op verschillende plekken in het land ledematen van hem teruggevonden.

De 42-jarige verdachte is aangehouden naar aanleiding van nieuw forensisch onderzoek. Op destijds aangetroffen goederen zijn sporen gevonden die in richting van de aangehouden verdachte wijzen, meldt de politie. Gisteren deden agenten onderzoek in de toenmalige woning van de man.

Romp

Een maand na de verdwijning van Erol in 2010 werd zijn auto teruggevonden in Haren in Groningen. Het voertuig stond in brand. Een paar maanden later werden ledematen van het slachtoffer aangetroffen. Jaren later vonden wandelaars zijn romp.

In 2010 werd een man opgepakt, maar hij werd later vrijgelaten. De verdachte die nu is aangehouden, is mogelijk dezelfde man, meldt RTV Drenthe. Halil Erol zou op de dag van zijn verdwijning nog een deel van de dag hebben doorgebracht in de woning van deze verdachte, samen met zijn ex-vrouw en kinderen.

Beloning voor gouden tip

In 2017 werd een 39-jarige inwoonster van Groninger aangehouden. Uiteindelijk kon niet worden vastgesteld of zij iets met de dood van de man te maken heeft gehad. Het is onduidelijk waarom Erol is omgebracht. Er is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van de zaak.