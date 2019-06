VVD denkt na over vorm van rekeningrijden

De VVD sluit een vorm van rekeningrijden in de toekomst niet uit. In de podcast Betrouwbare Bronnen zegt Tweede Kamerfractievoorzitter Dijkhoff dat het denken niet stilstaat. "Als straks heel veel mensen elektrisch rijden, moet je een manier hebben waarop die straks ook netjes een fair share meebetalen", voegt hij eraan toe.

Volgens Dijkhoff gaat zijn partij er in de aanloop naar het programma voor de volgende Kamerverkiezingen over praten.

Deze week kwamen diverse organisaties in verkeer en vervoer met voorstellen om te voorkomen dat het verkeer vastloopt en een van de ideeën daarbij was invoering voor automobilisten van een prijs per kilometer. In het regeerakkoord is afgesproken dat er deze kabinetsperiode geen rekeningrijden komt en ook minister Van Nieuwenhuizen wil er niet aan.

Geen spitsheffing

De VVD is altijd tegen rekeningrijden geweest. In Betrouwbare Bronnen benadrukt Dijkhoff dat voor hem het grootste probleem een spitsheffing is. Daar is hij in elk geval tegen. Maar over andere vormen wil hij wel nadenken.

Hij benadrukt dat automobilisten nu al meer betalen naarmate ze meer rijden, omdat ze dan ook vaker moeten tanken: "Als het niet meer via de pomp gaat, moeten we nadenken hoe dat wel moet. Ik heb geen taboe op ideeënvorming."

Ook Dijkhoff onderstreept dat er deze kabinetsperiode geen rekeningrijden zal komen. Maar voor de periode daarna wil hij een discussie binnen de VVD over de vraag hoe je het betaalt als steeds meer mensen elektrisch rijden.

"Of je nog net zoveel opbrengsten aan belastingen uit de auto's wilt halen als nu is één vraag. En hoe je het verdeelt tussen de diverse auto's, zodat niet mensen die elektrisch rijden amper betalen en mensen die tanken het allemaal moeten ophoesten, daar denken wij over na."