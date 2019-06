Hooggerechtshof Ecuador erkent homohuwelijk

Het hooggerechtshof in Ecuador heeft het homohuwelijk erkend. Het hof steunde het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht nipt: vijf tegen vier stemmen. De beslissing van het hof is bindend, de autoriteiten in Ecuador zijn nu verplicht om de wet aan te passen.

Ecuador dat traditioneel katholiek en conservatief is, is na Braziliƫ, Argentiniƫ en Colombia het vierde Zuid-Amerikaanse land waar het homohuwelijk wordt erkend. Homoseksuele relaties waren niet verboden, maar Ecudoriaanse partners van hetzelfde geslacht hebben in minder rechten, bijvoorbeeld op het gebied van erfenissen

Direct na de erkenning door het hof gingen mensen in de hoofdstad Quito en de havenstad Guayaquil met regenboogvlaggen de straat op om de overwinning te vieren.