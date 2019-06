Homoseksualiteit in Botswana niet langer strafbaar

Een relatie met iemand van hetzelfde geslacht is niet langer strafbaar in Botswana. Het hooggerechtshof bepaalde vandaag dat de anti-homowet uit 1965 ongedaan moet worden gemaakt. Die wet is een overblijfsel van het Britse koloniale tijdperk, waardoor homoseksuelen tot vandaag een celstraf van maximaal zeven jaar riskeerden.

De uitspraak werd met groot gejuich ontvangen door homoactivisten die in het hooggerechtshof aanwezig waren. Ze steunden de anonieme student die de zaak voor het hof had gebracht. Volgens de student is homoseksualiteit in Botswana inmiddels algemeen geaccepteerd.

Amnesty International

De rechter ging daar in mee. In zijn uitspraak zei hij onder meer dat het recht op privacy ook het recht om een partner te kiezen omvat. En dat seksuele geaardheid aangeboren is en geen fashion statement. "Mensen straffen voor wie ze zijn, is respectloos en discriminerend", zei de rechter.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International hoopt dat andere Afrikaanse landen het voorbeeld van Botswana en ook Angola zullen volgen. In dat laatste land werd begin dit jaar homoseksualiteit gelegaliseerd. In meer dan twintig andere landen in Afrika is homoseksualiteit nog altijd strafbaar.

Hoger beroep

Zo oordeelde het hooggerechtshof in Kenia ruim twee weken geleden nog dat de anti-homowetten daar onverminderd van kracht blijven. In Kenia riskeren paren van hetzelfde geslacht veertien jaar gevangenisstraf.

Ook in Botswana is de strijd om de homorechten nog niet helemaal voorbij. Een woordvoerder van de lokale mensenrechtenactiegroep Legabibo zei te vrezen dat de staat wellicht in hoger beroep gaat "om de homofoben tevreden te stellen". Dat zou dan binnen dertig dagen moeten gebeuren.