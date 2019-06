'Sterke afname Poolse, Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigranten verwacht'

Het aantal Polen, Bulgaren en Roemenen dat naar Nederland komt om te werken zal volgens ABN Amro de komende jaren afnemen. Het loonverschil tussen Nederland en de Oost-Europese landen wordt steeds kleiner. Bovendien krimpt de beroepsbevolking daar. "Met andere woorden, ze zijn nodig in eigen land", zegt Nora Neuteboom, econoom van de bank in het NOS Radio 1 Journaal.

In de Oost-Europese landen wordt bovendien steeds vaker een vast contract aangeboden. "De keus tussen zo'n contract of onzeker werk in Nederland voor een iets hoger salaris is dan makkelijk gemaakt," zegt Neuteboom.

Nieuwe arbeidsmigranten

In de cijfers van de bank zijn nog geen concrete aanwijzingen te zien voor de afname. Neuteboom: "Maar de cijfers die we hebben zijn oud. De meest recente cijfers gaan over 2017 en juist vanaf 2017 zijn de lonen in Oost-Europa gestegen." ABN Amro verwacht dat in nieuwere cijfers de afname wel te zien is.

Veel werkgevers denken al na over alternatieven, zegt Neuteboom. "Iemand moet de asperges steken en champignons plukken. Je ziet dat er nu al wordt nagedacht om mensen te werven uit Zuidoost-Azië, uit de Filipijnen bijvoorbeeld. Maar ook werknemers uit Oekraïne of de Westelijke Balkan zijn een optie."