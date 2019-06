Lichaam meisje (6) gevonden op aanwijzing van seriemoordenaar Cyprus

Op de bodem van een meer bij een kopermijn in Cyprus zijn op aanwijzing van een verdachte seriemoordenaar de stoffelijke resten gevonden van een zevende slachtoffer. Het gaat om een 6-jarig meisje, van wie ook de moeder is vermoord.

Het slachtoffer was gewikkeld in een laken en met een touw vastgebonden aan een blok cement.

De verdachte is een 35-jarige Grieks-Cypriotische legerofficier, die in april werd gearresteerd. Hij heeft bekend vijf vrouwen te hebben vermoord. Ook doodde hij de dochters van twee van de vrouwen. Vorige week werd het lichaam van het zesde slachtoffer gevonden.

De twee maanden durende zoektocht naar de slachtoffers van de man is nu afgerond. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de legerofficier meer mensen heeft gedood.

Verlaten mijnschacht

De toevallige vondst van de lichaam van de moeder van het nu teruggevonden meisje bracht de zaak in april aan het rollen. De vrouw werd gevonden in een verlaten mijnschacht bij de kopermijn, waar later ook een tweede slachtoffer werd aangetroffen.

De man had het voorzien op buitenlandse vrouwen, die naar Cyprus waren gekomen om te werken. Hij legde via datingsites contact met hen.

Zijn eerste slachtoffers, een vrouw uit Roemeniƫ en haar 8-jarige dochter, werden al sinds 2016 vermist. Zij worden morgen begraven in een dorpje net buiten de hoofdstad Nicosia. De Cypriotische overheid heeft toegezegd de begrafenissen van alle slachtoffers te zullen betalen.

Rechtbank

Komende vrijdag moet de man voor de rechter verschijnen. Het is niet duidelijk of dan wordt gevraagd om verlenging van zijn hechtenis of dat hij officieel wordt aangeklaagd.

De moorden leidden tot veel ophef in Cyprus. De politie zou niet veel aandacht hebben geschonken aan de vermissing van de buitenlandse vrouwen. De minister van Justitie nam daarom in mei ontslag, een dag later gevolgd door de hoogste politiechef van het eiland.