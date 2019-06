Bands reageren op brand Universal Studios: 'Wij wisten van niks'

Volgens The New York Times zouden tijdens de brand bij Universal Studios in Hollywood in 2008 honderdduizenden liedjes verloren zijn gegaan. Het ging om muziek van tientallen artiesten, zoals Eminem, John Coltrane, The Eagles en Nirvana. De krant bracht dit gisteren naar buiten. Sindsdien hebben meerdere gedupeerde bands gereageerd op het nieuws. Die waren allemaal niet op de hoogte.

Zoals Hole, de Amerikaanse grungeband van zangeres Courtney Love. "We wisten tot vanochtend niet dat onze muziek vernield is", laat een woordvoerder aan entertainmentwebsite Pitchfork weten. Ook rockband R.E.M. wist nog niet eerder van de verloren muziek. "We proberen meer informatie hierover te krijgen", laat de band weten op Twitter.

Bij de brand raakten de masteropnamen verloren. Een master is de originele opname van een liedje. Daar worden later kopie├źn van uitgegeven. Er zouden ook masteropnamen zijn verbrand die nog nooit zijn uitgebracht. "Voor iedereen die zich afvraagt waarom Do You Want More & Illdelph Halflife geen nieuwe versie krijgen", aldus drummer Questlove van The Roots, die een linkje naar het artikel van The Times deelde. "Ik zoek al tijden naar alle oude nummers en de nummers die nooit in de vorige albums terecht zijn gekomen."

Ook popgroep Steely Dan is al jaren een aantal masteropnames kwijt. "We hebben nooit een goede reden hiervoor gekregen. Misschien zijn ze verbrand", schrijft de manager in een verklaring.