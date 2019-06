Brand Universal Studios in 2008 was 'grootste ramp muziekindustrie'

De gevolgen van een brand bij Universal Studios in Hollywood in 2008 waren waarschijnlijk veel groter dan tot nog toe werd aangenomen. Tot die conclusie komen journalisten van The New York Times. Volgens hen was het de 'grootste ramp' voor de hedendaagse muziekindustrie.

Op 1 juni 2008 brak brand uit door herstelwerkzaamheden aan een dak op een filmset. De vlammenzee kwam bij een kluis met daarin video- en geluidsmateriaal. Het is nooit duidelijk geworden om hoeveel materiaal het ging, want er was geen gedetailleerde lijst van wat zich in de kluis bevond.

Geen uniek materiaal

Na de brand lag de focus vooral op het beeldmateriaal en niet op de muziek. Universal Studios zei dat er in elk geval geen uniek materiaal verloren was gegaan.

Uit het onderzoek van de New York Times is nu gebleken dat dit wel het geval was. De krant kreeg een vertrouwelijk rapport in handen waarin een jaar na de brand al werd geschat er zo'n 500.000 liedjes verloren zijn gegaan.

Project

Het zou gaan om masteropnamen van tientallen artiesten, onder wie grote namen als Neil Diamond, Cat Stevens, The Eagles, Nirvana, Snoop Dogg en Eric Clapton. Er zijn volgens de krant ook opnamen bij die nooit zijn uitgebracht. Een master is de originele opname van een liedje. Daar worden later kopieën van uitgegeven.

Er is na de brand wel een project gestart om kopieën te vinden van het materiaal dat verloren is gegaan. Ongeveer van een vijfde van het materiaal zou op deze manier weer zijn teruggevonden.