Welke stad krijgt het songfestival? 'Wij denken dat we veel kans maken'

Ook bij Ahoy in Rotterdam hebben ze niet stilgezeten. Daar hebben ze contact opgenomen met locaties in het buitenland waar het songfestival eerder gehouden is. "Die kunnen ons goed vertellen hoeveel ruimte we precies nodig hebben en hoelang de locatie beschikbaar moet zijn. Maar ook: wat komt er allemaal op Rotterdam als stad af?"

"We denken echt dat we een hele goede kans maken. Zeker qua ruimte moet dat lukken. In de Ahoy-Arena kunnen ongeveer 16.000 mensen. En wij hebben een hele hoge ruimte waar een hoog podium in past. Ook hebben we nog 30.000 vierkante meter hallen, waar bijvoorbeeld de journalisten kunnen werken. En dat allemaal onder één dak," vertelt een woordvoerder van Ahoy.

Bij het MECC Maastricht komen iedere week mensen van de locatie, gemeente en provincie bij elkaar om het bid voor te bereiden. Zo zijn er al 300 hotelkamers gereserveerd en hebben ze alle faciliteiten in kaart gebracht. "Ook voeren we gesprekken met busmaatschappijen die iedereen van hotels naar de venue kan vervoeren. Nu we alle eisen binnen hebben, kunnen we dat concreet gaan maken," zegt Daniëlle Bronkers van het MECC.

Onzekerheid

Sommige kandidaten hebben nog met een aantal onzekerheden te maken. Arnhem denkt met het GelreDome een goede locatie in handen te hebben. "Wij gaan er volle bak voor, maar wat we nog wel moeten uitzoeken is of het wel in het GelreDome kan vanwege het voetbal", zegt een woordvoerder van de gemeente Arnhem.

Eenzelfde vraag hebben ze in Den Haag, waar het stadion van ADO Den Haag een optie is. Aan dat stadion zou sowieso heel wat moeten gebeuren, omdat de European Broadcasting Union (EBU) voorschrijft dat de songfestivallocatie een dak heeft en dat heeft het stadion in Den Haag niet.

Amsterdam heeft meerdere locaties die in aanmerking komen, zoals de Ziggo Dome, de RAI, en de Johan Cruijff Arena (mét dak). Simon Brester van de gemeente Amsterdam: "We hebben wel contact, maar over locaties en keuzes daarvoor, dat is nu nog niet besloten." Zowel de RAI als de Ziggo Dome lieten weten het evenement 'dolgraag' te willen hebben.

Nu het eisenpakket verstuurd is, is het volgens de NPO goed mogelijk dat sommige steden zich alsnog terugtrekken.