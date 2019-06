Selfies, zelfs in string, in Tsjernobyl: nieuw soort toerisme door tv-serie

Hoewel de stralingsniveau's in de stad Pripyat nog altijd hoger zijn dan normaal, is het redelijk veilig, zeker sinds in 2016 een enorme stalen constructie over het reactorgebouw is geplaatst. "Op bepaalde plekken, zoals 'het rode bos' moet je niet komen, maar in Pripyat is het veilig zolang je nergens aan zit."

Waarom misdragen sommige toeristen zich op zo'n plek? Volgens Stijn Reijnders, hoogleraar Cultureel Erfgoed aan de Erasmus Universiteit gaat het om uitzonderingen. "Dark Tourism bestaat al heel lang. Er gaan ook heel veel mensen naar Ground Zero in New York of naar de plek waar Kennedy is vermoord. De meeste mensen komen uit eerbied voor de slachtoffers, maar ook uit een zekere fascinatie voor wat daar is gebeurd. Bij Auschwitz komen ieder jaar meer dan een miljoen bezoekers, en er zijn maar een paar die zich misdragen."