'Ambulances konden vaker niet in eerste ziekenhuis terecht'

De spoedafdelingen van ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland hebben in 2018 veel vaker ambulances doorverwezen naar een ander ziekenhuis, omdat het te druk was. NRC deed er onderzoek naar en komt tot de conclusie dat ziekenhuizen in 2018 twee keer zo vaak een 'stop' hadden ingesteld als drie jaar eerder.

In Noord-Holland en Flevoland stelden de ziekenhuizen vorig jaar 5600 stops in. Dat is gemiddeld vijftien per dag. Patiënten die in levensgevaar zijn, worden nooit geweigerd.

Patiëntenstops komen vooral voor in de Randstad, al zien ziekenhuizen in Groningen en Drenthe zich ook vaker genoodzaakt om ambulances door te verwijzen naar een ander ziekenhuis. In Twente en Zeeland worden nooit patiënten geweigerd. Ook niet als het heel druk is, omdat het dichtstbijzijnde ziekenhuis sowieso te ver rijden is.

Hardnekkig probleem

Het doorverwijzen naar een ander ziekenhuis vanwege drukte is een probleem dat al jaren speelt. Oud-minister Edith Schippers van Volksgezondheid gaf al prioriteit aan het probleem. Haar opvolger Bruno Bruins doet dat ook, maar desondanks blijft het aantal geregistreerde stops toenemen.

Met de stops proberen ziekenhuizen te voorkomen dat het op een moment zo druk is dat de zorg in het gedrang komt. Het is een gevolg van personeelstekorten en het feit dat er door de vergrijzing steeds meer ouderen zijn die bij een ziekenhuisopname veel zorg nodig hebben.