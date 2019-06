Kamerleden zien opleving sentiment tegen abortus

"Ik had nooit gedacht dat ik anno 2019 nog het recht van vrouwen op abortus moest verdedigen", verzuchtte D66-Kamerlid Pia Dijkstra in de Tweede Kamer. Volgens haar en andere Kamerleden wordt er steeds meer gemorreld aan het recht om een zwangerschap af te breken. Ze zien een tendens die overwaait uit de VS, waar sommige staten de abortuswetgeving fors strenger hebben gemaakt.

Dijkstra en haar GroenLinks-collega Ellemeet haalden uit naar Forum-leider Baudet, die volgens hen in een essay heeft verkondigd dat vrouwenrechten de ondergang van Europa bewerkstelligen. "Boreale borrelpraat", noemde Dijkstra dat. Bij het debat waren geen Kamerleden van Forum voor Democratie aanwezig.

Aanleiding voor het debat waren de anti-abortusdemonstraties bij abortusklinieken. Vrouwen die daar komen voelen zich geïntimideerd door aanhangers van organisaties als Schreeuw om Leven. Die posten bij de klinieken en proberen vrouwen te beïnvloeden om van abortus af te zien.

Gemeenten

Minister De Jonge heeft al eerder gezegd dat hij het zeer kwalijk vindt dat vrouwen geïntimideerd worden op een moment dat ze toch al zeer kwetsbaar zijn. Maar hij wil ook niet morrelen aan het recht op demonstratie. Het is volgens hem vooral aan de gemeenten om handhavend op te treden, door bijvoorbeeld een bufferzone aan te wijzen waar niet gedemonstreerd mag worden.

De Jonge voerde overleg met de abortusklinieken en de veertien gemeenten waar ze gevestigd zijn. Die bleken een toename te zien van het aantal demonstraties bij klinieken, al gaat het hooguit om enkele demonstraties per week.

De klinieken melden dat ze regelmatig vrouwen binnen krijgen die overstuur zijn omdat ze op straat zijn aangesproken, maar er wordt bijna nooit een klacht ingediend bij de gemeente. Er is ook nog nooit iemand aangehouden voor intimidatie bij een abortuskliniek.

VVD, PvdA, D66 en GroenLinks willen dat er einde komt aan de intimidaties, omdat vrouwen het recht hebben om in vrijheid een beslissing te nemen. De politiek moet daar pal voor staan, vinden ze. De PVV vindt het allemaal niet smaakvol, maar zolang er geen geweld wordt gebruikt hoeft er wat die partij betreft niet ingegrepen te worden.

SGP: gewetensvolle counselors

De SGP, de felste tegenstander van abortus in de Tweede Kamer, vindt dat de zaak veel groter wordt gemaakt dan nodig. Fractievoorzitter Van der Staaij noemde de actievoerders bij de klinieken 'counselors', die over het algemeen uiterst gewetensvol te werk gaan en hulp aanbieden. Volgens hem gaan er elke week een paar vrouwen in op het aanbod om af te zien van abortus.

Naast de bufferzones wordt ook gewerkt aan een buddy-systeem, waarbij vrouwen door iemand begeleid worden als ze naar een kliniek gaan. Veel Kamerleden zeiden dat ze het eigenlijk te gek voor woorden vinden dat zoiets nodig is. Het bewijst volgens hen dat het recht op abortus onder druk staat.

De Jonge ziet dat heel anders. Volgens hem is het draagvlak voor liberale abortuswetgeving hier nog steeds groot. "Ik verwacht geen Amerikaanse toestanden. Daar zijn wij zelf bij; dit kabinet en u als Kamerleden."