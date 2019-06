Drie aanhoudingen voor belagen Syrisch gezin in Enschede

De politie heeft drie mensen aangehouden voor het belagen van een Syrisch gezin in Enschede. Het gaat om een man van 35 en twee vrouwen van 18 en 33 jaar oud. Ze komen alle drie uit Enschede.

Volgens de politie waren de drie mogelijk betrokken bij de mishandeling van het gezin. Het onderzoek loopt nog. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Uit de hand gelopen ruzie

Het Syrische gezin werd begin mei aangevallen door boze buurtbewoners. Aanleiding zou een ruzie tussen enkele kinderen zijn geweest. Ouders gingen daarna verhaal halen bij het Syrische gezin in de wijk Dolphia. Ze drongen het huis binnen en namen de vader en moeder mee naar buiten. Die werden vervolgens mishandeld.

Burgemeester Onno van Veldhuizen sprak later in de gemeenteraad zijn afschuw uit over wat er was gebeurd en zei dat de daders niet vrijuit zouden gaan. "Niemand tuigt een vader en moeder af voor de ogen van een groep buurtgenoten zonder verantwoording af te leggen. Niemand speelt voor eigen rechter en deelt lijfstraffen uit."

Sms-bom

Het onderzoek naar de mishandeling verliep moeizaam. Volgens Van Veldhuizen wilden of durfden veel mensen niets te zeggen over het incident. "Soms uit angst. Soms uit schaamte. Misschien soms uit instemming."

Onlangs werd daarom een sms-bom verstuurd naar buurtbewoners. Daarin werden ze opgeroepen anoniem contact op te nemen met de politie als ze meer informatie hadden over de mishandeling. RTV Oost meldt dat nog onbekend is of de sms-bom heeft geleid tot de aanhoudingen van vandaag.

Het Syrische gezin woonde nog maar enkele maanden in de wijk. Na de mishandeling verlieten ze de buurt.