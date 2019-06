Nederlanders opgepakt voor versturen grondstoffen designerdrugs naar Duitsland

Op verzoek van de Duitse politie zijn vorige week vier Nederlanders aangehouden die betrokken zouden zijn bij de grootschalige levering van grondstoffen voor designerdrugs. Het zou gaan om minimaal 15.000 zendingen van deze 'psychoactieve stoffen' naar Duitsland.

Aan het verzoek van Duitsland ging een onderzoek van anderhalf jaar vooraf. De verdachten zijn drie Amsterdammers van 26, 31 en 65 jaar en een 66-jarige man uit Huizen. De eerste twee mannen werden aangehouden in Kroatiƫ. Een van de vier mannen is op voorwaarden weer op vrije voeten.

Tegelijk met de aanhouding hebben 125 agenten huiszoekingen gedaan op twaalf plaatsen in Nederland, onder meer in Apeldoorn, Badhoevedorp en Steenbergen. Daarbij is onder andere een bedrag van 40.000 euro in beslag genomen. In een loods in Almere vond de politie kilo's pillen en poeder.

Duizenden klanten

Volgens de politie stuurden de verdachten de psychoactieve middelen via een postsysteem naar duizenden Duitse afnemers.

Designerdrugs zijn populair in het uitgaanscircuit. Het bezit van de stoffen is in Nederland niet verboden, maar in Duitsland wel. Op het moment dat er pakketjes naar Duitsland worden gestuurd, is er daarom sprake van een strafbaar feit.