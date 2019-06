Bijna 18 jaar na 9/11 alsnog slachtoffer geïdentificeerd

Bijna achttien jaar na de aanslagen op het World Trade Center in New York hebben onderzoekers een slachtoffer geïdentificeerd.

De naam van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Volgens de autoriteiten in New York is hij het 1643ste slachtoffer dat is geïdentificeerd. Dat gebeurde op basis van dna-onderzoek.

In totaal kwamen 2753 mensen om het leven bij de aanslagen waarbij terroristen in 2001 met gekaapte vliegtuigen de Twin Towers in New York binnenvlogen.

Nog altijd is zo'n veertig procent van de doden niet geïdentificeerd. Zo nu en dan lukt het om een naam aan lichamelijke resten te koppelen. Tot vandaag was de laatste keer in juli 2018.