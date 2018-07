Slachtoffer aanslagen 9/11 geïdentificeerd

Bijna zeventien jaar na de aanslagen van 9/11 op het World Trade Center in New York is weer een slachtoffer geïdentificeerd.

De 26-jarige Scott Michael Johnson werd daarmee het 1642e geïdentificeerde slachtoffer van de terreurdaden in New York. Met behulp van zijn DNA lukte het onderzoekers erachter te komen wie hij was.

Door de aanslagen op de Twin Towers vielen in 2001 bijna 2800 doden. Van ruim 1100 van hen is nog onbekend wie het zijn. Afgelopen augustus werd het voorlaatste slachtoffer geïdentificeerd.

Door de aanslag op het Pentagon bij Washington, vlak na die op het WTC, vielen 184 doden.