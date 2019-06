Korans uit Duitse moskee vernield en in wc gegooid

De koepel van islamitische organisaties in Bremen ziet de aanval als een "geplande provocatie, gericht op verdere escalatie". De koepel is geschokt en boos.

Islamofobie

"Vrijwel elke dag ervaren wij fysieke en verbale aanvallen. Helaas is het in de samenleving normaal geworden om moslims en de islam de schuld te geven van politieke en sociale problemen. Het is nu tijd voor solidariteit en steun voor moslims." Ook roept de organisatie moslims op om zich niet te laten provoceren door "dit soort idioten".

In een andere stad, Kassel in het midden van Duitsland, werd een ruit van een moskee ingegooid. Voor zover bekend heeft dat incident niets te maken met de aanval op de moskee in Bremen. In Mönchengladbach werd onlangs een varkenshoofd neergelegd bij een moskee.

Uit cijfers van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat het aantal tegen de islam gerichte misdrijven af lijkt te nemen. In 2017 zijn in totaal 950 aanvallen op moslims en mosliminstellingen geregistreerd, in 2018 waren het er 824. In de eerste drie maanden van 2019 gaat het om 132 incidenten, waar dat er in dezelfde periode vorig jaar nog 196 waren.