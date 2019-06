Pinksterfiles blijven vooralsnog uit

Het valt tot nu toe mee met de drukte op de Nederlandse snelwegen. Op een wat langere file op de A2 na rijdt het overal goed door. De ANWB waarschuwde vanochtend nog voor extra drukte.

Er werd op gewezen dat veel toeristen het Pinksterweekeinde hebben doorgebracht op populaire bestemmingen als de Waddeneilanden, de Veluwe en de (Zeeuwse) kust. Ook is er een aantal grote evenementen, zoals Pinkpop in Landgraaf, Opwekking in Biddinghuizen en de Pinksterraces op het circuit van Zandvoort.

Waarom de drukte uitblijft, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk speelt het verwachte slechte weer voor vanavond en vannacht een rol en hebben veel mensen hun terugreis vervroegd.